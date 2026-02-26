Mo | Usa ' servizi consolari in insediamenti in Cisgiordania'

Washington, 26 feb. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler fornire servizi consolari in loco in due insediamenti israeliani in Cisgiordania. La decisione è stata criticata dai funzionari palestinesi come "una chiara violazione del diritto internazionale". In un post su X, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha affermato che, nell'ambito di un'iniziativa per celebrare il 250mo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, domani fornirà agli americani i servizi di passaporto di routine nell'insediamento di Efrat in Cisgiordania "solo per un giorno". Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967, sono illegali, secondo il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

