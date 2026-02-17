Medio Oriente 8 paesi islamici contro Israele sulle terre in Cisgiordania

Otto paesi islamici nel Medio Oriente protestano contro Israele perché il governo israeliano ha deciso di annettere parti della Cisgiordania. La decisione arriva dopo che Israele ha approvato piani di espansione degli insediamenti e si teme un’escalation di tensioni nella regione. I governi arabi accusano Israele di mettere a rischio la stabilità e di ignorare le richieste internazionali di mantenere lo status quo. La protesta si manifesta con dichiarazioni ufficiali e richieste di intervento delle organizzazioni internazionali.

In Medio Oriente cresce il dissenso, soprattutto dei Paesi arabi, per l'ultimo passo di Israele verso l'annessione della Cisgiordania. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.