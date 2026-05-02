Le paure diventano spettacolo | alla FLIC Scuola di Circo va in scena Ombresia

In occasione della stagione "Caleidoscopio", la FLIC Scuola di Circo presenta lo spettacolo "Ombresia", un progetto che vede protagonisti i giovani talenti del corso Mise à Niveau. L'evento si terrà a Torino e si inserisce ufficialmente nella programmazione del Salone Off, la rassegna diffusa del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

CIRCLE 2025 - FLIC Scuola di Circo - “Appartenances”

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