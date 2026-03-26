A Torino, presso lo Spazio Flic, si terranno due spettacoli intitolati Way Out, realizzati dai 22 studenti del secondo anno del corso di formazione per circo contemporaneo. La rassegna, parte della stagione Caleidoscopio 20252026, si svolgerà a fine marzo e presenta elaborati artistici sviluppati dagli allievi nel corso del loro percorso formativo.

La Stagione di Spettacoli ed eventi 20252026 della FLIC Scuola di Circo, intitolata Caleidoscopio, presenta a fine marzo i Way Out, elaborati artistici personali dei 22 allievi del secondo anno del corso biennale di formazione per l’artista di circo contemporaneo. Gli spettacoli, diretti da Francesco Sgrò, offriranno al pubblico la possibilità di osservare il risultato di due anni di lavoro e oltre 3.000 ore di formazione, tra acrobatica, danza, teatro e discipline circensi individuali. I due appuntamenti si terranno presso lo Spazio FLIC di Torino, via Niccolò Paganini 0200, sabato 28 marzo 2026 alle 19:30 e domenica 29 marzo 2026 alle 18:00. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Way Out: due spettacoli a Torino per celebrare i due anni di scuola di circo allo Spazio Flic

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Sabato 28 marzo 2026 alla FLIC Scuola di Circo di Torino vanno in scena i Way Out, gli elaborati artistici degli studenti che mettono in scena il frutto di due anni di formazione circense. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blogs - facebook.com facebook