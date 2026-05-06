A Torino si prepara l’edizione 2027 di CioccolaTò, con una novità: il Belgio partecipa con i suoi maestri del cacao. L’evento si svolgerà in piazza Vittorio Veneto, dove saranno presenti artigiani provenienti dal paese europeo. La presenza di questi artigiani porterà nuove proposte gastronomiche e cioccolatini realizzati con tecniche tradizionali belghe. L’evento si protrarrà per diversi giorni, attirando visitatori appassionati di cioccolato da tutta Italia.

? Cosa scoprirai Quali maestri del cacao saranno selezionati per Piazza Vittorio Veneto?. Come cambierà l'offerta gastronomica con l'arrivo degli artigiani belgi?. Chi gestirà i flussi di 200mila visitatori nel cuore di Torino?. Perché l'evento escluderà totalmente i semplici rivenditori di cioccolato?.? In Breve Evento dal 10 al 14 febbraio 2026 con 200mila presenze registrate.. Mercoledì 10 febbraio dedicato a incontri professionali e attività B2B.. Espositori selezionati tra artigiani e produttori in Piazza Vittorio Veneto.. Sostegno di Camera di Commercio, Regione Piemonte e Fondazioni San Paolo e CRT.. Dal 10 al 14 febbraio 2027, Piazza Vittorio Veneto a Torino ospiterà la nuova edizione di CioccolaTò, con il Belgio che farà da paese ospite per la prima volta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CioccolaTò 2027: il Belgio arriva a Torino per un evento globale

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