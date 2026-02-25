Mma nel 2027 Torino ospiterà il primo evento Ufc in Italia

L’Ufc, la promotion di Mma più importante al Mondo, terrà il suo primo evento italiano nel giugno 2027 a Torino. È quanto ha annunciato con un comunicato stampa l’assessore piemontese al Turismo e Sport Paolo Bongioanni: "Siamo riusciti a raggiungere un accordo triennale: a giugno 2027 ospiteremo arti marziali miste di Ufc. Da mesi lavoriamo per questo risultato”. Lo staff dell'assessore precisa che le trattative sono in corso da tempo, che manca ormai solo la firma sull’accordo finale e che l’Ufc ha dato piena disponibilità alla proposta della Regione Piemonte la quale, ospitando un evento popolarissimo negli Stai Uniti, otterrebbe un gran ritorno pubblicitario su un mercato potenzialmente ricchissimo. Già oggi i turisti americani sono al sesto posto tra gli stranieri per numero di presenze nella Regione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

