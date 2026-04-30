Torino si prepara ad accogliere la manifestazione CioccolaTò, in programma dal 10 al 14 febbraio 2027 in Piazza Vittorio Veneto. Quest’anno, il Belgio sarà l’ospite ufficiale, con l’obiettivo di arricchire l’evento dopo aver attirato circa 200.000 visitatori nel 2026. La manifestazione si svolge in un periodo di festa e coinvolge numerosi espositori e appassionati di cioccolato, con attività e degustazioni previste durante i cinque giorni.

? Cosa sapere Torino ospita CioccolaTò dal 10 al 14 febbraio 2027 in Piazza Vittorio Veneto.. Il Belgio sarà ospite ufficiale per potenziare l'evento dopo i 200mila visitatori del 2026.. Dal 10 al 14 febbraio 2027, Torino riaprirà le porte della sua tradizione dolciaria con CioccolaTò, la manifestazione che trasformerà Piazza Vittorio Veneto nel cuore pulsante del cioccolato internazionale. Dopo il successo dell’edizione 2026, che ha attirato in città ben 200mila visitatori, l’appuntamento torna a celebrare il legame indissolubile tra la capitale del cioccolato e il periodo di San Valentino. La rassegna, che si estenderà per cinque giorni, vedrà mercoledì 10 febbraio interamente riservato agli operatori del settore, preparando il terreno per i giorni successivi dedicati al grande pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino si tinge di cacao: il Belgio sfida la tradizione a CioccolaTò

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