F-35 e aerei nelle basi militari | così i satelliti della Cina svelano le mosse Usa in Medio Oriente

Recentemente, i satelliti cinesi hanno rivelato dettagli sulle basi militari statunitensi in Medio Oriente, tra cui depositi di aerei e veicoli militari. Le immagini mostrano anche i movimenti di F-35 e altri velivoli nelle installazioni americane. Pechino pubblica queste foto per aiutare l’Iran e altri alleati a monitorare le mosse di Washington nella regione. Le informazioni svelano una strategia di sorveglianza più intensa. La questione delle immagini satellitari continua a destare attenzione.

Attenzione alle ultime, curiose, mosse della Cina. Già da qualche mese Pechino ha iniziato a condividere pubblicamente immagini satellitari dettagliate di basi, velivoli, concentrazioni di truppe e altre installazioni militari statunitensi in Medio Oriente, affinché l' Iran (e non solo Teheran) possa sfruttarle al meglio e utilizzarle in vista di un'eventuale offensiva di Washington. Detto altrimenti, i cinesi stanno cercando di danneggiare indirettamente gli Stati Uniti applicando lo stesso modus operandi adottato dagli Usa nella guerra in Ucraina per compromettere le mosse di Mosca. Le foto diffuse dagli occhi spaziali del Dragone non sono solo estremamente nitide, ma presentano anche etichette sovrapposte che identificano i mezzi militari, come gli F-35 o gli E-18 Growler.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

