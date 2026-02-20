F-35 e aerei nelle basi militari | così i satelliti della Cina svelano le mosse Usa in Medio Oriente
Recentemente, i satelliti cinesi hanno rivelato dettagli sulle basi militari statunitensi in Medio Oriente, tra cui depositi di aerei e veicoli militari. Le immagini mostrano anche i movimenti di F-35 e altri velivoli nelle installazioni americane. Pechino pubblica queste foto per aiutare l’Iran e altri alleati a monitorare le mosse di Washington nella regione. Le informazioni svelano una strategia di sorveglianza più intensa. La questione delle immagini satellitari continua a destare attenzione.
Attenzione alle ultime, curiose, mosse della Cina. Già da qualche mese Pechino ha iniziato a condividere pubblicamente immagini satellitari dettagliate di basi, velivoli, concentrazioni di truppe e altre installazioni militari statunitensi in Medio Oriente, affinché l' Iran (e non solo Teheran) possa sfruttarle al meglio e utilizzarle in vista di un'eventuale offensiva di Washington. Detto altrimenti, i cinesi stanno cercando di danneggiare indirettamente gli Stati Uniti applicando lo stesso modus operandi adottato dagli Usa nella guerra in Ucraina per compromettere le mosse di Mosca. Le foto diffuse dagli occhi spaziali del Dragone non sono solo estremamente nitide, ma presentano anche etichette sovrapposte che identificano i mezzi militari, come gli F-35 o gli E-18 Growler.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Si fanno insistenti le voci di un attacco Usa "entro 24 ore". Ritirato il personale dalle basi in Medio Oriente
Leggi anche: 650 missili Tomahawk, 33 navi e F-35, un terzo della flotta Usa in Medio Oriente: cosa può succedereVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Software e potere L’F-35 non è un iPhone, ma gli alleati Usa sognano di sbloccarlo lo stesso; Gli Stati Uniti inviano diciotto F-35 in Medio Oriente, pronto l'attacco all'Iran? Cosa sta succedendo; Centinaia di aerei Usa pronti a colpire. Russi e cinesi si esercitano con Teheran; I costi triplicati della Difesa per il nuovo programma di combattimento aereo.
Otto milioni di righe di codice, una catena logistica globale, accordi internazionali vincolanti. Il segretario alla Difesa olandese ha lanciato una provocazione impossibile da ...Otto milioni di righe di codice, una catena logistica globale, accordi internazionali vincolanti. Il segretario alla Difesa olandese ha lanciato una provocazione impossibile da realizzare, che serve p ... linkiesta.it
F-35, ecco perché il Belgio fa esultare Leonardo a CameriIl Belgio vuole che i nuovi caccia F-35 del paese siano il più europei possibile e qui entra in gioco Leonardo con la Faco di Cameri ... startmag.it
L'ultima minaccia di Trump arriva mentre le tensioni aumentano e la seconda portaerei statunitense si avvicina al Medio Oriente. - facebook.com facebook
#TG2000 - #MedioOriente, ultimatum di #Trump all’ #Iran. Timori a #Gaza #20febbraio #Teheran #USA #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Mohammadi #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com