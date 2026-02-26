Primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Mike Fincke rivela | Il problema di salute riguardava me

Un astronauta ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale prima del previsto, spiegando che un problema di salute riguardava direttamente lui. La NASA aveva comunicato genericamente di un inconveniente a bordo, senza fornire dettagli specifici sull’identità dell’astronauta interessato. La situazione ha portato a un rientro anticipato, senza ulteriori precisazioni sulle conseguenze o sugli sviluppi successivi.

Mike Fincke rende noto di essere stato lui l'astronauta colpito da un problema medico a bordo della Stazione Spaziale Internazionale lo scorso gennaio