Cinà-Blockx stasera in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Stasera in tv si può seguire la partita di tennis valida per il torneo ATP di Roma 2026, con Cinà-Blockx in campo. La competizione si svolge in un clima di grande attesa, nonostante il sorteggio abbia assegnato avversari con diversi valori in campo. Il match si svolgerà in un orario stabilito e sarà disponibile anche in streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire l’evento in diretta.

L’urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi davanti al proprio pubblico anche contro un avversario che sulla carta parte nettamente favorito. Nel primo turno degli Internazionali d’Italia Federico Cinà, ammesso in tabellone grazie ad una wild card, affronta il belga Alexander Blockx, numero 36 ATP. L’incontro, secondo della sessione serale sul Campo Centrale, non inizierà prima delle 20:30. LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Cinà-Blockx oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino... Altri aggiornamenti Si parla di: Diretta Cina - Blockx (Internazionali BNL d'Italia); Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. Cinà-Blockx oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it