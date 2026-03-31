Cinà-Muller oggi in tv ATP Marrakech 2026 | orario programma streaming

Federico Cinà è in campo oggi ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech contro il francese Alexandre Muller. Il tennista siciliano, che si allena sulla terra rossa, affronterà un avversario riconosciuto per l’esperienza e la solidità. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e accessibile anche tramite piattaforme di streaming.

Federico Cinà affronterà il francese Alexandre Muller ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista siciliano esordirà sulla terra rossa della località marocchina contro un avversario decisamente solido ed esperto per cercare di farsi strada in questo appuntamento. Incontro importante per il 19enne, che si trova al limitare della top-200 del ranking ATP (al momento è 208mo) e che punta a diventare una realtà nel panorama internazionael. L’appuntamento è per oggi (martedì 31 marzo) alle ore 12.00, sarà il primo incontro di giornata sul Campo Centrale. Il nostro portacolori è reduce dalla vittoria nel Challenger di Pune e dai quarti di finale raggiunti a Napoli la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; 4 italiani in main draw a Marrakech: Darderi numero 1; LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto francese; Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming. Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo i tornei sui cementi americani è ora tempo di tornare sulla terra rossa. La settimana dal 30 al 5 aprile è infatti totalmente dedicata all'ATP 250 di ... oasport.it Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com