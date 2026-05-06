cina ancora nel mirino la nuova indagine del copasir

La Cina torna al centro dell’attenzione delle autorità italiane con una nuova indagine avviata dal Copasir, il Comitato per la sicurezza della Repubblica. Sono trascorsi circa sette anni dall’ultima analisi approfondita sugli investimenti cinesi nel paese, e ora le autorità hanno deciso di riaprire il dossier per verificare eventuali sviluppi o nuove questioni legate alla presenza cinese in Italia.

Sono passati quasi sette anni dalla chiusura della prima grande indagine del Copasir, il Comitato per la sicurezza della Repubblica, sugli investimenti cinesi in Italia. Allora, c’era Raffaele Volpi alla presidenza, il cuore dei lavori fu l’avanzata del Dragone nelle reti mobili, alias 5G. Adesso però, Palazzo San Macuto sta per muoversi di nuovo, pronto a scoperchiare ancora una volta il vaso di Pandora e fare nuova luce sulle infiltrazioni di capitali cinesi nell’economia italiana, a cominciare dagli asset strategici. Secondo quanto risulta a Formiche.net, infatti, nei prossimi giorni il Copasir, sotto la guida di Lorenzo Guerini, avvierà una nuova indagine conoscitiva, per avere contezza della penetrazione di Pechino in Italia.🔗 Leggi su Formiche.net

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