Shein sotto indagine Ue nel mirino la vendita di materiale pedopornografico

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein dopo aver scoperto che sulla piattaforma sono stati trovati contenuti pedopornografici. La causa è la presenza di materiale illegale che viola le norme sul commercio digitale. Durante le verifiche, sono stati individuati vari post che promuovevano contenuti inappropriati rivolti ai minori. La misura si basa sul Digital Services Act, che mira a controllare meglio i siti online e prevenire questa tipologia di reati.

(Adnkronos) – Shein finisce sotto indagine Ue. In base al Digital Services Act, la Commissione Europea ha avviato un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese di e-commerce e fast fashion. Nel mirino il design che "crea dipendenza", la "mancanza di trasparenza" dei sistemi di raccomandazione e la vendita di prodotti "illegali", tra cui materiale pedopornografico. L'indagine si concentrerà anzitutto sui sistemi adottati da Shein per limitare la vendita di prodotti illegali nell'Unione Europea, incluse merci che potrebbero costituire materiale pedopornografico, come bambole gonfiabili con sembianze infantili.