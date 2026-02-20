Esperienza immersiva nell’opera di Monet

Claude Monet ha ispirato un’installazione digitale che porta i visitatori in un viaggio tra le sue opere più famose. La causa è la creazione di un’esperienza immersiva, resa possibile dalla tecnologia 4K a 360°. In uno spazio di 2.000 metri quadrati, le immagini di 300 dipinti si muovono su pareti e pavimenti, avvolgendo gli spettatori in un ambiente di luci e suoni. L’esposizione permette di esplorare i dettagli delle tele del pittore impressionista in modo innovativo e coinvolgente. La mostra si può visitare fino alla fine del mese.

Un capolavoro digitale della tecnologia 4K a 360°, 'Claude Monet: The Immersive Experience'. In 2.000 metri quadrati di luce e suono, su pareti e pavimenti l'esposizione di 300 opere iconiche di Monet. Da gustare in piedi, seduti o sdraiati a terra, diventando parte integrante del quadro. L'Impressionismo che coinvolge un pubblico moderno, offrendo contenuti alternativi al mondo social e Internet. Da 'Impressione, levar del sole', 1872 (che ha ispirato il nome al movimento che media la realtà attraverso le impressioni soggettive dell'artista), a 'I papaveri', 1873, nella natura estiva, e 'La passeggiata', 1875, in compagnia della famiglia Monet, o 'I covoni', 1890-91.