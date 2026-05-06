Ciclisti si scontrano sul lungomare | un anziano ferito grave l’elisoccorso atterra sulla spiaggia

Nel pomeriggio di mercoledì, due ciclisti sono entrati in collisione sul lungomare di Viserba, vicino al porticciolo. Un anziano è rimasto gravemente ferito e le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato sulla spiaggia vicina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze per soccorrere le persone coinvolte.

Un incidente tra due ciclisti si è verificato nel pomeriggio di mercoledì (6 maggio) sul lungomare di Viserba, nei pressi del porticciolo. Per cause ancora in fase di accertamento, i due si sono scontrati mentre percorrevano la pista ciclabile.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Tremendo schianto all'alba sulla Tiberina: atterra l’elisoccorso in strada. È gravePieve Santo Stefano, 3 maggio 2026 – Tremendo schianto all’alba del 3 maggio dove due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto... Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza: un ferito grave, elisoccorso in volo da MilanoUn uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto avvenuto nel pomeriggio: intervento in codice rosso e traffico rallentato lungo la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente tra due ciclisti a Viserba, uomo grave trasportato in elicottero (foto Migliorini); Non basta tracciare una linea sull’asfalto: cosa serve (davvero) alle ciclabili di Palermo; Incidenti stradali due ciclisti investi e travolti in poche ore Sono gravi. Rimini, scontro fra biciclette: ciclista trasportato in ospedale con l’elicottero GALLERYRIMINI. Scontro fra due ciclisti oggi pomeriggio a Viserba sul tratto di lungomare nei pressi del porticciolo turistico. Per motivi in corso di ... corriereromagna.it Incidenti stradali, due ciclisti investi e travolti in poche ore. Sono graviIn entrambi gli episodi, i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro come da prassi per gli incidenti con feriti gravi ... romatoday.it Dieci chilometri di tracciati per ciclisti ed escursionisti per valorizzare il territorio e superare la dipendenza dal turismo invernale - facebook.com facebook