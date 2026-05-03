Tremendo schianto all' alba sulla Tiberina | atterra l’elisoccorso in strada È grave

Alle prime luci dell'alba del 3 maggio, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada Tiberina, nel territorio di Pieve Santo Stefano. Due persone sono rimaste ferite nello scontro e sono state soccorse dal personale sanitario, che ha fatto intervenire anche un elisoccorso. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento. La polizia locale sta lavorando per ricostruire quanto accaduto.

Pieve Santo Stefano, 3 maggio 2026 – Tremendo schianto all’alba del 3 maggio dove due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Tiberina nel territorio di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Un'auto è stata protagonista di un incidente che si è verificato poco prima delle 6 lungo la provinciale nel tratto compreso tra Pieve Santo Stefano e Valsavignone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 34 anni, trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. Un 23enne è stato invece trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sansepolcro per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tremendo schianto all'alba sulla Tiberina: atterra l’elisoccorso in strada. È grave Notizie correlate Arezzo: incidente stradale all’alba sulla Tiberina. Feriti due giovani, uno è graveAREZZO – Incidente stradale in provincia di Arezzo all’alba di oggi, 3 maggio 2026. Schianto all'alba sulla Provinciale: incastrato tra le lamiere, arriva l'elisoccorsoIl violento scontro poco prima delle 7 sulla SP 83: i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare l'abitacolo per liberare un automobilista. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Incidente a Carasco prima dell'alba: Ape si ribalta, un ferito all'ospedale in elicottero; Con la moto contro un'auto, diciottenne in ospedale: lo schianto all'alba; Pietro Bellato, l'amore per il basket e la passione delle auto diventata professione: chi era il 25enne morto nell'incidente sull'A1. Tremendo schianto all'alba sulla Tiberina: atterra l’elisoccorso in strada. È gravePieve Santo Stefano, 3 maggio 2026 – Tremendo schianto all’alba del 3 maggio dove due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Tiberina nel territorio di Pieve San ... lanazione.it Tremendo schianto, moto contro furgone: è morto Massimo C...Altro... - facebook.com facebook