Fasano celebra i più piccoli | torna O-maggio all’infanzia per la sua 10ª edizione

A Fasano, nel mese di maggio 2026, si tiene la decima edizione di “O-maggio all’infanzia”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale. Durante tutto il mese, la città e le sue frazioni saranno coinvolte in attività e eventi rivolti ai bambini, trasformando gli spazi urbani in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato ai più giovani. La rassegna rappresenta un appuntamento consolidato per la comunità locale.

FASANO - A Fasano prende il via la decima edizione di “O-maggio all’infanzia”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale che, per tutto il mese di maggio 2026, trasformerà la città e le sue frazioni in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato ai più piccoli. Un traguardo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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