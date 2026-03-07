Agricoltori irpini in piazza a Roma | la voce delle aree interne nella mobilitazione COAPI

Gli agricoltori dell’Irpinia sono scesi in piazza a Roma con altri coltivatori italiani per partecipare a una mobilitazione nazionale promossa dal COAPI, il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani, nelle giornate del 6 e 7 marzo. La manifestazione mira a evidenziare alle autorità le difficoltà crescenti che attraversano le aziende agricole delle aree interne del paese. La protesta coinvolge diverse regioni e si concentra sulla situazione critica del settore agricolo.

Uniagri e Comitato Agricoltori Avellinesi a sostegno dell’agricoltura e delle comunità locali, tra criticità e proposte per il futuro Tra i presenti nella capitale ci sono le delegazioni di Uniagri e del Comitato Agricoltori Avellinesi, entrambe parte del COAPI. Già dalla giornata di ieri Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi, è arrivato a Roma insieme ad altri agricoltori per prendere parte alla prima giornata di mobilitazione. Oggi si è aggiunta la delegazione di Uniagri, guidata dal presidente Antonello Nudo, giunta con un pullman pieno di agricoltori irpini. Per i due gruppi è fondamentale portare in piazza il tema delle aree interne, sempre più penalizzate rispetto ad altri territori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Agricoltori irpini: “No a Bruxelles, mobilitazione tra la gente”Tempo di lettura: 2 minutiMentre a Bruxelles divampa la mobilitazione dei trattori, Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi...

Uniagri e COAPI ad Avellino: le aree interne chiedono ascolto e sviluppoDomani Uniagri sarà ad Avellino insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi, parte integrante del COAPI.

