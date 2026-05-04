A Sacile, un evento speciale celebra i 50 anni dal terremoto attraverso una narrazione ispirata alla figura mitologica dell’Orcolat. Gli studenti coinvolti avranno il compito di raccontare il terremoto, collegando il mito alla memoria storica locale. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo dell’accaduto, utilizzando una rappresentazione simbolica per coinvolgere la comunità. La giornata intende trasmettere un messaggio di memoria attraverso una forma artistica e culturale.

? Cosa scoprirai Come può una figura mitologica spiegare il trauma del terremoto?. Chi sono gli studenti che daranno voce alla memoria storica?. Cosa racconterà Erica Martin attraverso le testimonianze reali raccolte?. Perché la fiaba dell'Orcolat è diventata lo strumento per i giovani?.? In Breve Spettacolo mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 18.30 presso il Teatro Zancanaro di Sacile. Musiche originali di Giovanni Della Libera eseguite dagli allievi della scuola Balliana-Nievo. Narrazione dell'attrice Carla Manzon e testimonianze della scrittrice Erica Martin. Proiezione lavori artistici realizzati dagli studenti per l'Altolivenzafestival 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sacile: la fiaba dell’Orcolat per ricordare i 50 anni del sisma

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