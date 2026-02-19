Bolero Carmina Burana per i 50 anni dal terremoto il Festival di Majano ricorda l' orcolat

Nel 50° anniversario del terremoto del Friuli, il Festival di Majano mette in scena il Bolero Carmina Burana per ricordare l’Orcolat. L’evento si svolge nel teatro comunale, con un pubblico attento e partecipe. L’orchestra esegue l’opera in omaggio alle vittime e alla ricostruzione della regione. La serata si conclude con un momento di silenzio e riflessione, mentre le luci si abbassano lentamente. Il concerto rappresenta un tributo emozionante a chi ha vissuto quei momenti drammatici.

Boléro, di Maurice Ravel, e Carmina Burana, di Carl Orff. Inizierà con due capolavori della musica di tutti i tempi la 66ª edizione del Festival di Majano, fra le più longeve e partecipate rassegne estive del Nordest. Sul palco salirà l'Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno e impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. L'organico prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, con l'aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni. Nato come musica da balletto, Boléro di Ravel, con i suoi ritmi sostenuti e il suo crescendo, è tra i brani più amati dal grande pubblico. Bolero e Carmina Burana al Festival di Majano Nel 50° del terremoto del 1976, il Festival di Majano inaugura la stagione con una serata di straordinaria intensità: il Boléro di Maurice Ravel e i possenti Carmina Burana di Carl Orff, due capolavori assoluti