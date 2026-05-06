Choc davanti a una scuola auto rubata e lanciata tra la folla Nigro | Poteva essere una strage

Mercoledì 6 gennaio, davanti a una scuola di Stornara, un'auto è stata rubata e condotta a forte velocità tra i presenti, tra cui genitori e bambini, dopo la fine delle lezioni. Un episodio che ha provocato grande sconcerto tra coloro che si trovavano sul posto, con un testimone che ha commentato come l’accaduto avrebbe potuto causare una tragedia. La vettura è stata lanciata tra la folla in modo improvviso e pericoloso.

Oggi, mercoledì 6 gennaio, davanti a un edificio scolastico di Stornara, al termine delle lezioni, sotto gli occhi di genitori e bambini, un’auto è stata rubata con un’azione fulminea e lanciata a folle velocità tra la folla.??Il colpo è avvenuto in pochi istanti: una mamma è scesa dalla vettura.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Omicidio Bisceglie, ‘Poteva essere una strage’: Scavo freddato tra la folla, emergono nuovi dettagli sui killerOmicidio Bisceglie oggi: sparatoria all’alba nel Divine Club Una notte che si trasforma in incubo, tra musica, folla e improvvisamente gli spari. Leggi anche: Misano, auto piomba al raduno di appassionati di motori. “Poteva essere una strage” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gerusalemme, sputi e insulti contro i cristiani: video choc davanti alla Cattedrale di San Giacomo; Processione choc a Castelvere, uomo ubriaco si denuda e molesta una bambina: arrestato; Rissa choc davanti a un locale, misure cautelari per 11 giovani tra Cerignola e la Bat; Devi mangiare meno, Non vali niente: le testimonianze choc degli ex alunni contro la maestra. Choc a Sassari: «Il nostro Ciop sbranato da tre pitbull in giardino»Il meticcio di 5 anni ucciso in una casa di campagna. Il proprietario ha preso una zappa ma non è riuscito a cacciare i molossi: «Vogliamo giustizia» ... lanuovasardegna.it Choc in spiaggia a Senigallia, 15enne chiede aiuto alle amiche: «Abusata da uno sconosciuto, portatemi in ospedale»SENIGALLIA Una serata di musica e festa si è trasformata in un incubo. L’allarme è scattato attorno alle 22 del primo maggio sul lungomare Marconi, dove sono piombati ... corriereadriatico.it Choc in Italia, muore davanti la moglie a causa del.. Altro... - facebook.com facebook Rissa choc davanti a un locale, misure cautelari per 11 giovani tra #Cerignola e la Bat x.com