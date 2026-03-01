Misano auto piomba al raduno di appassionati di motori Poteva essere una strage

A Misano, durante un raduno di appassionati di motori, un'auto è finita tra la folla, coinvolgendo tre veicoli e una ragazza rimasta ferita. La giovane è stata portata in ospedale con una gamba rotta e varie lesioni. Un uomo di 57 anni è stato denunciato per aver guidato sotto l’effetto dell’alcol. Per pochi metri, non si è verificata una tragedia.

Rimini, 1 marzo 2026 – Poteva finire in tragedia. E invece, per una manciata di metri e per pura fortuna, il bilancio è 'solo' di una ragazza ferita - finita in ospedale con una gamba rotta e diverse lesioni - e tre auto distrutte, oltre ad un 57enne denunciato per guida sotto effetto dell'alcol. Ma le conseguenze di quanto accaduto ieri sera, attorno alle 23.30, alla stazione di servizio Eni sulla Statale 16 a Misano, potevano essere ben peggiori. Cerca di evitare un tasso, cade con la moto e viene travolto da un'auto: tragedia a Rimini Il raduno nato dal tam tam sui social, poi il dramma Nel piazzale si erano ritrovate alcune decine di persone, in gran parte giovani appassionati di motori.