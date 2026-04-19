Omicidio Bisceglie ‘Poteva essere una strage’ | Scavo freddato tra la folla emergono nuovi dettagli sui killer

Da notizieaudaci.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra ieri e oggi, una sparatoria si è verificata all’interno del Divine Club di Bisceglie, provocando la morte di una persona. L’incidente si è verificato all’alba, mentre nel locale c’era una folla di clienti che ascoltavano musica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava tra i presenti. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Omicidio Bisceglie oggi: sparatoria all’alba nel Divine Club. Una notte che si trasforma in incubo, tra musica, folla e improvvisamente gli spari. L’ omicidio di Filippo Scavo, 43enne barese, si consuma all’interno del Divine Club, ex Divinae Follie, davanti a decine di testimoni. Un colpo di pistola calibro 7,65 lo raggiunge alla base del collo mentre tenta di fuggire. Cade a terra, viene soccorso, ma morirà poco dopo in ospedale. Erano circa le 4 del mattino quando una lite scoppiata nel locale è degenerata in una sparatoria. Almeno quattro colpi esplosi, in una zona affollata. Il panico è immediato, la pista da ballo si svuota in pochi secondi, la gente scappa, si nasconde, urla.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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