Omicidio Bisceglie ‘Poteva essere una strage’ | Scavo freddato tra la folla emergono nuovi dettagli sui killer

Nella notte tra ieri e oggi, una sparatoria si è verificata all’interno del Divine Club di Bisceglie, provocando la morte di una persona. L’incidente si è verificato all’alba, mentre nel locale c’era una folla di clienti che ascoltavano musica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava tra i presenti. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Omicidio Bisceglie oggi: sparatoria all’alba nel Divine Club. Una notte che si trasforma in incubo, tra musica, folla e improvvisamente gli spari. L’ omicidio di Filippo Scavo, 43enne barese, si consuma all’interno del Divine Club, ex Divinae Follie, davanti a decine di testimoni. Un colpo di pistola calibro 7,65 lo raggiunge alla base del collo mentre tenta di fuggire. Cade a terra, viene soccorso, ma morirà poco dopo in ospedale. Erano circa le 4 del mattino quando una lite scoppiata nel locale è degenerata in una sparatoria. Almeno quattro colpi esplosi, in una zona affollata. Il panico è immediato, la pista da ballo si svuota in pochi secondi, la gente scappa, si nasconde, urla.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Bisceglie, ‘Poteva essere una strage’: Scavo freddato tra la folla, emergono nuovi dettagli sui killer Notizie correlate Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. “Poteva essere una strage”Pontedera, 5 febbraio 2026 – Crolla il tetto in una cappella del cimitero comunale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Bisceglie, il marito spinge giù la moglie dal balcone e poi si butta: indagine per omicidio-suicidio; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese; Omicidio-suicidio coniugi Bisceglie: la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite. Omicidio nella discoteca di Bisceglie: ucciso 42enne legato al clan Strisciuglio, indagini sulla rissa e lo spaccioLa discoteca è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi della sezione scientifica e l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Scavo è stato trasportato d’urgenza al ... giornaledipuglia.com MORTO DISCOTECA Omicidio all’alba in una discoteca di Bisceglie: ucciso un 43enne bareseOmicidio all’alba in una discoteca di Bisceglie: ucciso un 43enne barese BISCEGLIE – Un uomo di 43 anni, originario di Bari e già noto alle Forze dell’Ordine, Filippo Scavo, è stato ucciso a colpi d’a ... statoquotidiano.it Le fasi dell'omicidio nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie nel racconto di era nel locale. «Non abbiamo capito subito cosa stesse succedendo. Poi abbiamo visto la gente correre, urlare, spingersi per uscire» - facebook.com facebook Proseguono le indagini dei carabinieri sull'omicidio suicidio di due coniugi di 61 e 54 anni ieri precipitati dal balcone della propria abitazione a Bisceglie x.com