Mastectomia mini-invasiva senza anestesia generale | paziente sveglia con incisione di 3 cm e dimissioni in 24 ore

Una donna si è sottoposta a una mastectomia mini-invasiva senza anestesia generale, con un’incisione di soli 3 centimetri. La procedura, che ha coinvolto il suo stato di consapevolezza durante l’intervento, si è conclusa con le dimissioni entro 24 ore. Si tratta di un esempio di come alcune tecniche chirurgiche stiano evolvendosi per ridurre i disagi e migliorare i tempi di recupero.

Nel panorama della chirurgia oncologica, ogni passo verso un trattamento più umano e rispettoso della qualità di vita delle pazienti è un traguardo significativo. La recente innovazione alla Breast Unit del Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, diretta dal professor Oreste Claudio Buonomo, rappresenta un notevole progresso nell'approccio alla mastectomia, una delle operazioni più delicate e radicali per il trattamento del tumore al seno. Per la prima volta, è stata eseguita una mastectomia endoscopica con linfoadenectomia selettiva e ricostruzione mammaria su una paziente sveglia, utilizzando solo anestesia loco-regionale.

