Arezzo, 24 marzo 2026 – Dopo un anno di intenso lavoro al fianco delle imprese sui servizi per la sostenibilità, con un team di professionisti dedicato, Confartigianato Imprese Arezzo invita tutte le aziende a “CONNECT”, un incontro focalizzato sui nuovi modelli di organizzazione e su come "fare ESG significhi fare impresa" all'interno della nuova normalità economica. È infatti in programma per giovedì 26 marzo alle 17 nella sede provinciale dell’Associazione di categoria in Via Tiziano 32 ad Arezzo, il convegno “Connect. La sostenibilità è la nuova normalità: modelli, filiere e strumenti concreti”. Sarà l’occasione per analizzare la situazione delle imprese del nostro territorio e lanciare la piattaforma ESGConnect. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confartigianato Arezzo invita le imprese a “Connect”

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