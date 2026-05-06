Chiara Ferragni è stata criticata sui social dopo aver riutilizzato un abito per un matrimonio. La influencer, infatti, ha condiviso le foto dell’outfit scelto, suscitando reazioni di vario tipo tra i suoi follower. La decisione di indossare di nuovo lo stesso vestito ha generato commenti negativi e polemiche online, attirando l’attenzione su questa scelta. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle motivazioni della decisione è stata resa nota.

Ancora una volta Chiara Ferragni finisce al centro del gossip, e questa volta il motivo è il look scelto per un matrimonio che ha fatto discutere più del previsto. L’imprenditrice digitale, tra le influencer più seguite al mondo, ha partecipato alle nozze di alcuni amici optando per uno stile decisamente anticonvenzionale: niente abito lungo o colori pastello, ma un elegante completo nero con un top scintillante già indossato in passato. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Ferragni ha deciso di sottolineare pubblicamente la scelta di “riciclare” il capo, dichiarando quanto sia bello riutilizzare i vestiti invece di acquistarne sempre di nuovi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chiara Ferragni ricicla un abito per un matrimonio: i fan la attaccano

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