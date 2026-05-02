Chiara Ferragni addio dress code da matrimonio | alla cerimonia veste di nero e ricicla il top di Cannes

Chiara Ferragni ha partecipato a un matrimonio indossando un outfit nero, rinunciando al tradizionale dress code da cerimonia. La influencer ha scelto di riciclare un top già visto a Cannes, combinandolo con altri capi per un look che rompe con le aspettative di eleganza formale. La sua scelta ha attirato l’attenzione, suscitando commenti sul modo in cui si può interpretare l’abbigliamento in occasioni di questo tipo.

Chi ha detto che le invitate al matrimonio devono indossare lunghi abiti principeschi in stile pastello? Chiara Ferragni ha stravolto il classico dress code da cerimonia in modo super glamour: ecco cosa ha indossato alle nozze degli amici Fabio Tameni e Patrick Dolci.🔗 Leggi su Fanpage.it

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