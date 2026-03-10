Chiara Ferragni è stata fotografata a Milano in compagnia di Josè Hernandez, un manager colombiano. Hernandez lavora per una multinazionale nel settore degli pneumatici e il suo nome è emerso dopo le immagini scattate durante un incontro pubblico. La fashion influencer e il manager sono stati visti insieme in diverse occasioni recenti, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione.

Secondo la ricostruzione del magazine, tra i due ci sarebbe già una grande complicità. Le immagini li ritraggono mentre passeggiano in un parco di Milano con Paloma, il cane di lei. Durante l’uscita, i due incontrano anche Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni: sembra quasi una presentazione ufficiale. A suggellare la relazione ci sarebbe poi un bacio immortalato dai fotografi. Di lui, per ora, si sa ancora abbastanza poco. Dopo gli studi in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. Lì sarebbe cominciata la sua solida carriera da manager in diverse aziende, tra cui la Pirelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Josè Hernandez, il manager colombiano fotografato con lei a Milano

Articoli correlati

Nuovo amore per Chiara Ferragni, il bacio con il manager colombiano. Chi è Jose HernandezDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere per un altro manager.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è il colombiano José HernandezMilano, 10 marzo 2026 – Voltata pagina a una storia d’amore mai davvero decollata (per ostacoli familiari di lui? Per incompatibilità caratteriali?...

Contenuti utili per approfondire Chiara Ferragni

Temi più discussi: Chiara Ferragni dimentica le delusioni d’amore e scherza di nuovo sulla pizza; Chiara Ferragni è tornata. E adesso fa ancora più paura di prima; Fedez convincente a Sanremo, Chiara Ferragni in prima fila alle sfilate: è tempo di rinascita per gli ex Ferragnez?; Il linguaggio del corpo non mente: Elisa ignora Chiara Ferragni e le dà le spalle, la scena alla Fashion Week è virale.

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano (FOTO)Il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere dopo la fine della relazione con Tronchetti Provera: nella sua vita c'è un nuovo amore. donnapop.it

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: ecco chi è luiPer l’imprenditrice Chiara Ferragni sembra proprio essersi aperto un nuovo capitolo della sua vita: dopo l’archiviazione del Pandoro gate e la conseguente rinascita lavorativa, la separazione da Fedez ... isaechia.it

Jose Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Chi è e come si sono conosciuti: https://fanpa.ge/Mwor9. facebook

Chiara #Ferragni avrebbe un nuovo flirt con un imprenditore sudamericano che si chiama Jose Hernandez: domani sul settimanale #Chi le foto del bacio immortalato a #Milano. x.com