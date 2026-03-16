Chiara Ferragni ha chiamato furiosa il suo ex | il retroscena dopo le presentazioni in famiglia del nuovo fidanzato

Chiara Ferragni ha chiamato furiosa il suo ex dopo le presentazioni in famiglia del nuovo fidanzato. Il nome della influencer è tornato a comparire nelle cronache rosa, associato a Josè Hernandez, un manager colombiano di una multinazionale nel settore dei pneumatici, che viene indicato come il suo attuale compagno. La vicenda si è sviluppata in seguito alle recenti occasioni pubbliche con Hernandez.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Il nome di Chiara Ferragni è tornato a occupare spazio nelle cronache rosa insieme a quello di Josè Hernandez, manager colombiano di una multinazionale nel campo dei pneumatici, indicato come il suo nuovo fidanzato. Dopo la burrascosa fine del matrimonio con Fedez, padre dei suoi bambini Leone e Vittoria, alcuni flirt e l'altrettanta chiacchieratissima storia con Giovanni Tronchetti Provera, per l'influencer - che si è messa alle spalle anche la spinosa questione legale del caso del pandoro Balocco - sembrerebbe essersi schiuso così un sereno capitolo della sua vita sentimentale, se non fosse che un retroscena arriva adesso per adombrare la situazione. 🔗 Leggi su Today.it

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