Chiara Ferragni ha annunciato di aver iniziato una relazione con un uomo colombiano, più giovane di lei e molto ricco. La blogger e imprenditrice ha condiviso foto che mostrano il nuovo compagno, dopo un periodo segnato da polemiche legate al Pandoro gate e alla fine del matrimonio con Fedez. La sua vita sentimentale sembra aver preso una nuova direzione.

Dopo mesi complicati tra polemiche legate al Pandoro gate e la fine del matrimonio con Fedez, la vita sentimentale di Chiara Ferragni sembra aver ritrovato serenità. L’imprenditrice digitale è stata infatti fotografata in compagnia di un uomo che, secondo le indiscrezioni, sarebbe il suo nuovo compagno. Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano i due mentre passeggiano insieme a Milano e si scambiano un bacio, alimentando le voci su una relazione che potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella vita dell’influencer. Nuovo amore per Chiara Ferragni: ecco di chi si tratta. Le immagini diffuse dal settimanale Chi ritraggono Chiara Ferragni mentre cammina in un parco di Milano accanto a José Hernandez, manager colombiano che negli ultimi tempi sarebbe entrato nella sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano (FOTO)

