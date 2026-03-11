Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato | chi è il colombiano Jose Hernandez Lo scoop di Chi
Il settimanale Chi pubblica oggi un articolo in cui si parla di un nuovo fidanzato di Chiara Ferragni, un colombiano di nome Jose Hernandez. L'articolo fornisce dettagli sulla relazione tra i due, senza approfondimenti sulle cause o motivazioni. La notizia, pubblicata in edicola mercoledì 11 marzo, si concentra sulla presenza di questa nuova figura nella vita dell'imprenditrice digitale.
Chiara Ferragni ha un nuovo amore. Questo è quel che sostiene il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola oggi, mercoledì 11 marzo. Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer torna a sorridere accanto a una nuova fiamma. Ma chi è? Si tratta di Jose Hernandez, ed è sempre la rivista di Mondadori a fornire qualche dettaglio non solo sull’identità dell’uomo, ma anche su come i due si sarebbero conosciuti. Chi è Jose Hernandez. Jose Hernandez è un manager di origini colombiane e lavora per una multinazionale. Ha studiato in Italia, fa sapere il settimanale e il settore in cui opera è ben diverso da quello di Chiara: gli pneumatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Chiara Ferragni volta pagina: chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato colombianoDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato l’amore.
Leggi anche: Chiara Ferragni volta pagina dopo Tronchetti Provera con Jose Hernandez, chi è il nuovo fidanzato colombiano
Approfondimenti e contenuti su Chiara Ferragni
Temi più discussi: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: José Hernandez, manager colombiano; Chiara Ferragni ha un nuovo amore? Le foto di ‘Chi’; Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è Jose Hernandez, manager colombiano; È stato accolto in famiglia: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera.
José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: l'amore ritrovato (all'estero) dopo Tronchetti ProveraDopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è stata fotografata a Milano insieme al colombiano José Hernandez: ecco chi è e cosa fa ... libero.it
Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano (FOTO)Il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere dopo la fine della relazione con Tronchetti Provera: nella sua vita c'è un nuovo amore. donnapop.it
Jose Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Chi è e come si sono conosciuti: - facebook.com facebook
Chiara #Ferragni avrebbe un nuovo flirt con un imprenditore sudamericano che si chiama Jose Hernandez: domani sul settimanale #Chi le foto del bacio immortalato a #Milano. x.com