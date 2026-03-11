Il settimanale Chi pubblica oggi un articolo in cui si parla di un nuovo fidanzato di Chiara Ferragni, un colombiano di nome Jose Hernandez. L'articolo fornisce dettagli sulla relazione tra i due, senza approfondimenti sulle cause o motivazioni. La notizia, pubblicata in edicola mercoledì 11 marzo, si concentra sulla presenza di questa nuova figura nella vita dell'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore. Questo è quel che sostiene il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola oggi, mercoledì 11 marzo. Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer torna a sorridere accanto a una nuova fiamma. Ma chi è? Si tratta di Jose Hernandez, ed è sempre la rivista di Mondadori a fornire qualche dettaglio non solo sull’identità dell’uomo, ma anche su come i due si sarebbero conosciuti. Chi è Jose Hernandez. Jose Hernandez è un manager di origini colombiane e lavora per una multinazionale. Ha studiato in Italia, fa sapere il settimanale e il settore in cui opera è ben diverso da quello di Chiara: gli pneumatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato”: chi è il colombiano Jose Hernandez. Lo scoop di “Chi”

