Chianti Arezzo art experience

Da arezzonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arezzo, si è svolta una tappa della Chianti Lovers Week 2026, un evento promosso dal Consorzio Vino Chianti. L'iniziativa si concentra sulla celebrazione del Chianti DOCG, attraverso un format che combina elementi contemporanei e un approccio fortemente esperienziale. La manifestazione si è svolta nel centro storico della città, attirando appassionati e operatori del settore. Durante l’evento sono state organizzate degustazioni e attività legate al mondo del vino toscano.

Tappa aretina della Chianti Lovers Week 2026, iniziativa promossa dal Consorzio Vino Chianti. L’iniziativa nasce per celebrare il Chianti DOCG attraverso un format diffuso, contemporaneo e fortemente esperienziale. L’evento si svolgerà nel cuore storico di Arezzo, all’interno dello straordinario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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