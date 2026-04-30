Chianti Arezzo art experience

A Arezzo, si è svolta una tappa della Chianti Lovers Week 2026, un evento promosso dal Consorzio Vino Chianti. L'iniziativa si concentra sulla celebrazione del Chianti DOCG, attraverso un format che combina elementi contemporanei e un approccio fortemente esperienziale. La manifestazione si è svolta nel centro storico della città, attirando appassionati e operatori del settore. Durante l’evento sono state organizzate degustazioni e attività legate al mondo del vino toscano.

Tappa aretina della Chianti Lovers Week 2026, iniziativa promossa dal Consorzio Vino Chianti. L’iniziativa nasce per celebrare il Chianti DOCG attraverso un format diffuso, contemporaneo e fortemente esperienziale. L’evento si svolgerà nel cuore storico di Arezzo, all’interno dello straordinario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Tuscan Wine Journey: Explore the vineyards of the Tyrrhenian Sea Notizie correlate Leggi anche: Arriva Chianti Arezzo Art experience Leggi anche: Chianti Arezzo Art Experience, evento in Fraternita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arriva Chianti Arezzo Art experience; Presentata la Chianti Lovers Week, una settimana di eventi diffusi in Toscana dal 3 al 9 maggio; Chianti Lovers Week fa tappo anche ad Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itinerante; Arriva Chianti Arezzo Art experience. Arriva Chianti Arezzo Art experienceL’evento si svolgerà il 6 e 9 maggio 2026 nel cuore del centro storico di Arezzo, all’interno del prestigioso Palazzo della Fraternita dei Laici ... lanazione.it Chianti Lovers Week, da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, da Pistoia e Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itineranteDegustazioni, concerti, visite al museo e passeggiate per la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti. Il presidente Busi: Non eventi per addetti ai lavori, ma una ... maremmanews.it Dal 3 al 9 maggio la Chianti Lovers Week porta il vino nei territori: Firenze, Siena, Prato, Montespertoli, Pistoia e Arezzo. Degustazioni, musica, visite, trekking e banchi di assaggio raccontano il Chianti fuori dai soli contesti tecnici. Leggi la notizia su Flora - facebook.com facebook