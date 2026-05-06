Chiama un’amica e minaccia di farsi del male salvata dall’intervento della polizia

Una donna ha chiamato un’amica dichiarando di voler compiere gesti autolesionistici. L’amica ha contattato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto e hanno evitato che si verificasse un episodio grave. La polizia ha preso in custodia la donna e ha avviato le procedure previste per questi casi. La vicenda si è conclusa senza conseguenze immediate per la donna.

Chiama un’amica e minaccia gesti autolesionistici: salvata dall’intervento degli agenti della polizia. Nel primo pomeriggio di ieri, gli uomini della squadra volante del commissariato di Orvieto sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna in forte stato di agitazione psicologica.🔗 Leggi su Ternitoday.it After 3 years, he mistook her for a stranger for a wild night.he presses: be my lover Notizie correlate Chiama la polizia e minaccia di gettarsi da un cornicione a Taranto, salvata in extremis una giovane donnaUna giovane è stata salvata in extremis mentre minacciava di gettarsi dal muro di cinta della Villa Peripato: il pronto intervento degli agenti della... Leggi anche: Ragazzina minaccia di lanciarsi dall'hotel abbandonato nel cuore della notte: salvata dai carabinieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un pony molto speciale; Sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food per intesa restrittiva della concorrenza - AGCM; Se a una festa ognuno condivide un amico con gli altri, uno è amico di tutti: il teorema dell'amicizia; Famiglia nel bosco, l'amica di Catherine: Non è la storia che scrivono. Sta picchiando la mia amica, il figlio di Trump chiama la polizia e salva una ragazza: 22enne dichiarato colpevoleNel gennaio 2025 Barron Trump, il figlio 19enne del presidente degli Stati Uniti, aveva allertato la polizia e salvato un’amica dalle violenze di un uomo. Il giovane, un 22enne, ora è stato dichiarato ... fanpage.it Due firme per un’amica: una nuova Birkin riemerge e va all’astaDue firme per un’amica: una nuova Birkin riemerge e va all’asta. Apparteneva a Midori Senga, amica della famosa attrice ... laconceria.it Mourinho chiama Chivu: dai complimenti al futuro di Nico Paz, ‘regalo’ all’Inter x.com MOU CHIAMA CHIVU: INTRECCIO CON NICO PAZ! - facebook.com facebook