Chiama un’amica e minaccia di farsi del male salvata dall’intervento della polizia

Da ternitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha chiamato un’amica dichiarando di voler compiere gesti autolesionistici. L’amica ha contattato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto e hanno evitato che si verificasse un episodio grave. La polizia ha preso in custodia la donna e ha avviato le procedure previste per questi casi. La vicenda si è conclusa senza conseguenze immediate per la donna.

Chiama un’amica e minaccia gesti autolesionistici: salvata dall’intervento degli agenti della polizia. Nel primo pomeriggio di ieri, gli uomini della squadra volante del commissariato di Orvieto sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna in forte stato di agitazione psicologica.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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