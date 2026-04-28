Ragazzina minaccia di lanciarsi dall' hotel abbandonato nel cuore della notte | salvata dai carabinieri

Una ragazza si è allontanata da casa durante le ore notturne e si è recata in un edificio dismesso nel centro della città, salendo al sesto piano di un ex hotel mai aperto al pubblico. Mentre si trovava in quella posizione, ha minacciato di buttarsi nel vuoto. I carabinieri sono intervenuti sul posto e sono riusciti a convincerla a scendere, evitando che facesse del male a se stessa.

Si è allontanata di casa nel cuore della notte. Poi è salita al sesto piano di un fabbricato sequestrato, un ex hotel mai entrato in funzione, determinata a lanciarsi nel vuoto. Protagonista della vicenda una ragazza di appena 15 anni, residente a Recale, che è stata salvata dai carabinieri.🔗 Leggi su Casertanews.it [1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap Notizie correlate Leggi anche: Donna sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: salvata in extremis dai carabinieri Dopo una lite familiare sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: donna salvata dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata odierna, in Orta di Atella, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bimba di Catanzaro, ricoverata al Gaslini di Genova: è stata estubata; Mamma si lancia dal balcone con i tre figli: delicato intervento salvavita per l'unica bambina sopravvissuta. Donna sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: salvata in extremis dai carabinieriSale sul tetto e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Sono gli attimi di tensione vissuti ad Orta di Atella, in via Aldo Moro, dove una donna residente nell’abitazione interessata, dopo diverbio in ambito ... casertanews.it Mirabella Eclano, minaccia di lanciarsi dal tetto della sua abitazione: salvata in extremisNel primo pomeriggio di oggi tre equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti in un comune della Valle dell'Ufita, dopo ... msn.com +++La Cina minaccia l’Europa perché ‘osa’ rilanciare la propria industria facebook