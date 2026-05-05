Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via l’8 maggio da Nessebar, in Bulgaria, e si concluderà a Roma il 31 maggio, coprendo 21 tappe. La gara, che coinvolge ciclisti di tutto il mondo, sarà trasmessa in diretta televisiva, con alcune tappe accessibili anche in chiaro, mentre altre richiederanno un abbonamento. I telecronisti incaricati di commentare le varie frazioni saranno presenti in studio e sul campo, offrendo aggiornamenti e analisi durante tutto il percorso.

Bologna, 5 maggio 2026 – E’ tutto pronto, il Giro d’Italia 2026 sta per partire. Dall’8 al 31 maggio la corsa rosa animerà i pomeriggi degli italiani e degli appassionati, con la grande partenza da Nessebar in Bulgaria e l’arrivo a Roma per la passerella finale dopo le canoniche 21 tappe previste. Sarà un Giro d’Italia privo di Tadej Pogacar, concentrato sul Tour de France, ma con la presenza di Jonas Vingegaard, che può dunque coronare la tripla corona prima dello sloveno, avendo già vinto in passato il Tour e la Vuelta. Gli manca la corsa rosa, a cui prenderà parte per la prima volta, e il suo principale rivale è un italiano, porta il nome di Giulio Pellizzari, fresco vincitore del Tour of the Alps.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026 in tv: dove vederlo (in chiaro e non). Chi sono i telecronisti

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Una raccolta di contenuti

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