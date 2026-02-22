Milano Cortina 2026 chiusura spettacolo all’Arena di Verona diretta Rai 1 ed Eurosport

Milano Cortina 2026 ha concluso il suo grande evento all’Arena di Verona, attirando migliaia di spettatori e registrando 1,3 milioni di biglietti venduti. La causa principale di questa partecipazione massiccia è stata la forte promozione e l'interesse verso le manifestazioni musicali e sportive. La serata ha visto esibizioni di artisti internazionali, trasmesse in diretta su Rai 1 ed Eurosport, e ha lasciato il pubblico entusiasta. La manifestazione si avvia a chiudersi con un grande successo di pubblico.

