Mariam Agsa, una ragazza di 25 anni, è deceduta in un incidente avvenuto nel Bolognese. La giovane era conosciuta nella comunità di Budrio, dove la famiglia vive e lavora. Oltre a studiare, Mariam aveva un impiego e spesso aiutava gli amici e i parenti. La sorella minore si trova attualmente in ospedale, mentre i genitori sono ancora nel loro paese d’origine.

Bologna, 6 maggio 2026 – La famiglia di Mariam a Budrio è stimata e conosciuta: la 25enne, che, come anche la sorella ora in ospedale, studiava e lavorava, lascia una sorella minore, la mamma e il papà. Uno strazio indescrivibile, per la mamma che non ha avuto la forza di dire niente, oltre alle lacrime. "Mariam è sempre stata una ragazza buona, educata, rispettosa e tenace. Studiava, lavorava e c'era sempre per tutti i parenti - racconta un amico della famiglia -. Siamo distrutti dal dolore e siamo al fianco della famiglia". Nel pomeriggio di oggi anche il presidente della comunità pakistana ha portato parole di conforto e supporto ai genitori della 25enne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi era Mariam Agsa, la 25enne morta nell’incidente nel Bolognese: “Studiava e lavorava, c’era sempre per tutti”

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