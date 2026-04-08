Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto a pochi metri dal casello di Ancona Nord, mentre si stava dirigendo verso Chiaravalle. La vittima, identificata come Merita Qemalli, si trovava nell’auto che si sarebbe fermata poco più avanti, a pochi metri dall’uscita autostradale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ancona, 8 aprile 2026 – Pochi metri e sarebbero usciti dal casello di Ancona Nord, diretti a casa, a Chiaravalle. Il rientro dalle vacanze pasquali si è trasformato in tragedia per una coppia e i suoi familiari rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo l’autostrada 14. Per lei la vita si è fermata poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. Per Merita Qemalli, 62 anni, albanese, la vita si è fermata poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette. La donna è morta ieri mattina per le lesioni riportate nell’incidente avuto nella notte. Era la compagna del conducente di una Ford Focus, un senigalliese di 49 anni residente a Chiaravalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi era Merita Qemalli morta nell’incidente a pochi metri dal casello che l’avrebbe portata a casa

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