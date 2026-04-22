Nuovo allenatore Chelsea | nomi illustri per la prossima stagione ce n’è anche uno dalla Serie A! Ecco la lista dei candidati dei Blues

Il Chelsea sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione e ha individuato diversi candidati, tra cui alcuni nomi noti nel calcio internazionale. Tra le possibili scelte ci sono anche allenatori provenienti dalla Serie A, oltre a figure già affermate nel panorama europeo. La rosa dei candidati è composta da vari professionisti, con decisioni che saranno prese nelle prossime settimane. La squadra è alla ricerca di un tecnico che possa guidarla nel prossimo campionato.

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