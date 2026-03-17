Il Washington Post riporta che l’ex presidente ha dichiarato di aver vinto e ha deciso di ritirarsi. Sul fronte dell’Iran, un termine usato da un giornalista americano, “Taco”, indica che Trump si sarebbe sempre tirato indietro nelle situazioni delicate. La situazione riguarda dunque le dichiarazioni di un ex leader e un’espressione riferita alla sua posizione riguardo all’Iran.

Sull’Iran è l’ora del Taco, l’acronimo forgiato da un cronista americano che significa “Trump always chickens out” (Trump fa sempre marcia indietro). A chiedere che Trump faccia Trump è nientemeno che il Washington Post, giornale di riferimento dei repubblicani, attraverso un ponderato editoriale. Trump, spiega il Wp, sapeva che, se attaccato, l’Iran avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, e “ora spetta agli Stati Uniti risolvere un problema che minaccia l’economia globale”. Quindi, dopo aver registrato la frustrazione del presidente per la reazione dell’Iran e per il rifiuto che ha incontrato la sua richiesta di dar vita a una coalizione di volenterosi che riapra la via marittima, fa notare che se anche tale coalizione dovesse prendere forma, l’idea di scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz non ha senso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Washington Post: Trump dichiari vittoria e si ritiri

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