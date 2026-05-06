Dariya Derkach è un’atleta di nazionalità ucraina che si dedica al salto in lungo e all’atletica leggera italiana. Ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali, ottenendo risultati significativi nel settore. Recentemente, si è parlato di una possibile relazione con l’attore e conduttore italiano, ma nessuna conferma ufficiale è stata data. La sua carriera sportiva si concentra principalmente sulle discipline di salto e corsa.

Dariya Derkach è una donna che ha fatto del “volo” la sua ragione di vita, diventando una delle punte di diamante dell’atletica leggera italiana. Protagonista assoluta del salto triplo, Derkach è una campionessa di salto triplo ed ex lunghista che ha saputo conquistare tutti con la sua eleganza in pedana e con una riservatezza che, oggi, è stata scalfita da un unico gossip: la presunta relazione con Luca Bizzarri. Dall’Ucraina alla Nazionale italiana. Classe 1993, Dariya Derkach è nata a Vinnitsa, in Ucraina, in una famiglia dove lo sport era il pane quotidiano. Il padre Serhiy Derkach era un decatleta, mentre la madre Oksana era una specialista del triplo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Dariya Derkach, la nuova (presunta) fiamma di Luca Bizzarri

Notizie correlate

Leggi anche: Chi è Cloe Simoncioni, la nuova (presunta) fiamma di Lucio Corsi

Chi è Ester Exposito, la presunta nuova fiamma di Kylian MbappéArriva dalla Francia il nuovo gossip che riguarda la vita privata di Kylian Mbappé, in questi giorni a riposo dopo l'infortunio al ginocchio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meeting di Savona: salto triplo stellare con Thea LaFond, Ivana Spanovic e Dariya Derkach; Luca Bizzarri, svolta nella vita privata: chi è l’azzurra che ha fatto un salto triplo nel suo cuore; Luca Bizzarri svolta nella vita privata | chi è l’azzurra che ha fatto un salto triplo nel suo cuore.

«Luca Bizzarri ha una nuova fidanzata, è Dariya Derkach»: chi l'atleta azzurra (21 anni più giovane)C'è aria di un nuovo amore per Luca Bizzarri. L'attore, 54 anni, sembrerebbe aver iniziato una frequentazione con l'atleta 33enne di origini ucraine, Dariya Derkach. leggo.it

Chi è Dariya Derkach, la nuova (presunta) fiamma di Luca BizzarriDariya Derkach è una forza della natura, campionessa italiana di salto triplo di origine ucraina. Si dice che sia la nuova fiamma di Luca Bizzarri. dilei.it

Luca Bizzarri e Dariya Derkach, un nuovo amore all’orizzonte Dopo anni di riservatezza sulla sua vita privata, sembra che l’attore Luca Bizzarri, 54 anni, abbia trovato una nuova compagna. Si parla infatti di una frequentazione con Dariya Derkach, giovan - facebook.com facebook