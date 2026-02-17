Chi è Cloe Simoncioni la nuova presunta fiamma di Lucio Corsi

Cloe Simoncioni è al centro delle cronache perché si dice che abbia conquistato il cuore di Lucio Corsi. La cantante e influencer è stata vista più volte in compagnia del musicista, alimentando le voci sulla loro relazione. Nonostante le sue dichiarazioni di essere single e dedicarsi alla musica, le foto scattate durante un concerto a Roma suggeriscono un legame più profondo tra i due.

Lucio Corsi avrebbe trovato l’amore. Nonostante la sua proverbiale riservatezza e le dichiarazioni post-Festival in cui si professava felicemente single e desideroso di libertà, le ultime indiscrezioni raccontano una realtà diversa. Secondo il settimanale Chi, la donna che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’artista è la modella Cloe Simoncioni. Un nuovo amore per Lucio Corsi. Quella tra Lucio Corsi e Cloe Simoncioni sarebbe una storia che va avanti già da qualche mese. Nonostante non ci sia ancora stata un’ufficializzazione sui social, i due sarebbero stati avvistati più volte insieme in pubblico: “Una relazione non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. 🔗 Leggi su Dilei.it

