Chi è Ester Exposito la presunta nuova fiamma di Kylian Mbappé

Ester Exposito e Kylian Mbappé sono al centro delle cronache di gossip dopo che sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. I due non hanno ancora commentato pubblicamente sulla loro eventuale relazione, ma le fotografie e gli incontri pubblici continuano a susseguirsi. La loro presenza in eventi e luoghi pubblici alimenta le speculazioni sui legami tra i due.

Arriva dalla Francia il nuovo gossip che riguarda la vita privata di Kylian Mbappé, in questi giorni a riposo dopo l'infortunio al ginocchio. L'attaccante del Real Madrid, 27 anni, avrebbe iniziato a frequentare l'attrice spagnola Ester Expósito, interprete di Carla Rosón nella serie tv di Netflix Élite, andata in onda per otto stagioni tra il 2018 e il 2024. I primi avvistamenti della presunta nuova coppia sono iniziati a Madrid qualche settimana fa, ma il gossip è esploso soltanto dopo una serata a Parigi. A lanciare l'indiscrezione, via X, è stato il blogger francese Aqababe: "Secondo le mie informazioni esclusive, Kylian Mbappé ed Ester Expósito si frequentano attualmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

