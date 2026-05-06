Chi è Andrea Condorelli il fidanzato di Elena D’Amario

Da dilei.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Condorelli è noto per essere il compagno di Elena D’Amario, ballerina, coreografa e giudice del Serale di Amici 25. La sua relazione con la ballerina è stata resa nota pubblicamente e lui è stato menzionato come il suo fidanzato. Non ci sono altre informazioni pubbliche riguardo alla sua professione o ad altri aspetti della sua vita.

Andrea Condorelli è il fidanzato di Elena D’Amario, ballerina di successo, coreografa e ora anche giudice del Serale di Amici 25. Chi è Andrea Condorelli. Classe 1991, Andrea Condorelli è nato a Catania e sin da giovanissimo ha coltivato la passione per la danza. Dopo essersi trasferito a Roma per gli studi, ha iniziato a lavorare come ballerino, dividendosi fra la Capitale e Parigi per via dei suoi impegni lavorativi. Il suo nome però è particolarmente legato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Condorelli infatti ha preso parte all’edizione 20102011 dello show, facendosi notare grazie al suo talento. Terminata l’esperienza nel talent, Andrea è diventato uno dei professionisti del corpo di ballo del programma, dove ancora oggi lavora.🔗 Leggi su Dilei.it

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