Elena D’Amario, ballerina, è da poco fidanzata con Andrea Condorelli, anche lui ballerino. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci pubblicamente, come mostrato dal settimanale Diva e Donna nello scorso anno. La loro relazione è stata confermata dalle immagini pubblicate, senza altri dettagli sul loro rapporto.

Elena D’Amario ha un nuovo amore e i baci pubblicati dal settimanale Diva e Donna, l’anno scorso, non lasciano alcun dubbio. Archiviata la storia con Massimiliano Caiazzo, la ballerina e giudice di Amici è stata paparazzata insieme a un altro uomo. I fotografi di Diva e Donna hanno pizzicato Elena D’Amario e Andrea Condorelli insieme mentre passeggiavano romanticamente e mentre si scambiavano dolci effusioni d’amore. La coppia è stata fotografata mentre passeggia mano nella mano scambiandosi sguardi di intesa perfetta, a cui fa seguito un bacio dolce e romantico. Tra loro l’intesa è così tanta che sfoggiano addirittura un look simile. Elena sembra molto felice e coinvolta da questa nuova liaison. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato di Elena D’Amario, il ballerino Andrea Condorelli

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