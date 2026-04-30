Il diavolo veste Prada | quel no di Meryl Streep che le ha raddoppiato lo stipendio

Meryl Streep ha rifiutato inizialmente il ruolo di Miranda Presley, scegliendo di non accettare la parte nonostante stesse considerando il ritiro dall’attività. Successivamente, ha cambiato idea e ha interpretato il personaggio nel film. Quel rifiuto ha portato a un incremento significativo del suo compenso, rendendo l’accordo una delle operazioni più note del settore cinematografico.

Il rifiuto iniziale al ruolo di Miranda Presley, quando la Streep pensava già al ritiro, le ha fruttato un epocale aumento di salario. Meryl Streep ha rischiato di non interpretare Miranda Priestly. L'attrice aveva rifiutato il ruolo alla prima offerta dei produttori de Il diavolo veste Prada ed era pronta al ritiro, come ha rivelato durante un'ospitata a Today insieme al resto del cast del sequel, nei cinema da ieri. "Sapevo che sarebbe stato un successo", ha spiegato. "Avevo letto la sceneggiatura, era fantastica. Mi hanno chiamata, mi hanno fatto un'offerta e io ho detto 'No. Non lo farò'". L'attrice ha specificato che, dato che aveva previsto il successo del film, voleva essere pagata di conseguenza.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Anteprima Italiana

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