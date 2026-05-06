Chemifarma Baskérs l' ora della verità | al PalaGiorgini c’è Gara 2 contro Lucca

A Forlimpopoli si avvicina la seconda sfida tra Chemifarma Baskérs e Lucca, in programma al PalaGiorgini. La partita rappresenta un momento importante per la squadra di casa, che si prepara ad affrontare una gara decisiva in questa fase della stagione. La città si prepara ad accogliere gli spettatori e vivere l’atmosfera di una sfida che potrebbe avere un peso significativo nel prosieguo del campionato.

’è un’aria diversa in questi giorni a Forlimpopoli. È quella tensione elettrica e affascinante che precede i grandi eventi, quelli destinati a rimanere impressi nella memoria sportiva della città. La Chemifarma Baskérs si prepara a vivere uno dei momenti più alti della sua storia: mercoledì sera.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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