I Baskérs cercano il sorpasso | al PalaGiorgini arriva Termoli

Sabato 14 marzo al PalaGiorgini di Forlimpopoli si svolge la partita tra Baskérs e Termoli. La sfida è importante per la classifica e potrebbe influenzare le posizioni in vista dei playoff. La partita vede due squadre in cerca di punti fondamentali per avanzare nella stagione e si preannuncia un incontro intenso e combattuto.

Sabato 14 marzo si accendono le luci del PalaGiorgini di Forlimpopoli per una sfida che può dire molto sulla corsa ai playoff. Alle 18 i Baskérs Forlimpopoli ospiteranno infatti l'Air Basket Termoli, in un confronto diretto che mette in palio punti pesanti per la classifica. La squadra allenata da coach Tumidei attraversa un momento molto positivo: quattro vittorie nelle ultime cinque partite hanno rilanciato le ambizioni dei rossoneri, oggi all'ottavo posto in classifica in coabitazione con Vasto. Un piazzamento che tiene viva la speranza playoff, ma che richiede continuità in un calendario che propone tre sfide decisive. La prima è stata superata con la brillante vittoria ottenuta a Pescara.