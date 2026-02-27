Big match per i Baskers | al PalaGiorgini arriva la capolista Civitanova

I Baskers si preparano a un impegno importante al PalaGiorgini, dove ospitano la capolista Civitanova. Dopo tre settimane di attesa, la squadra torna a giocare in casa, offrendo ai tifosi l’occasione di sostenere la squadra in un match che promette intensità e ritmo alto. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione e si aspetta grande entusiasmo tra il pubblico presente.

Sabato alle 18 al PalaGiorgini i rossoneri ospitano la Virtus Civitanova, capolista del girone D, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e chiudere febbraio con la quarta vittoria consecutiva Dopo tre settimane di attesa, la Chemifarma Baskérs Forlimpopoli torna finalmente davanti al proprio pubblico. Sabato alle 18 al PalaGiorgini i rossoneri ospitano la Virtus Civitanova, capolista del girone D, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e chiudere febbraio con la quarta vittoria consecutiva. La squadra allenata da coach Tumidei arriva all’appuntamento in uno stato di forma eccellente. Le tre vittorie ottenute contro avversarie di primo piano hanno rilanciato le ambizioni dei Baskérs, ora determinati a consolidare l’ottavo posto in classifica e a dimostrare che il momento magico non è frutto del caso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

