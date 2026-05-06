Che impresa signor Rossi David Speciale a Bozzetto

Un artigiano del disegno è stato premiato per aver trasformato l’animazione in un linguaggio universale e raffinato. La sua carriera ha portato il suo lavoro a raggiungere i vertici di Hollywood e del Festival di Berlino. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione di un evento dedicato al settore. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’industria cinematografica e di artisti del settore.

Il riconoscimento a un artigiano del disegno "che ha saputo rendere l’animazione un linguaggio universale e colto, raggiungendo con il suo lavoro i vertici di Hollywood e del Festival di Berlino". Il regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto, 88 anni, milanese di origine ma bergamasco d’adozione, visto che vive e lavora a Bergamo, in una villa ai piedi del colle della Maresana, riceverà il David Speciale nel corso della settantunesima edizione dei Premi David di Donatello, in programma oggi in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà di Roma. Da "Tapum! storia delle armi" del ‘58 a "Rossi Boomer" del 2025, le opere di Bruno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Che impresa, signor Rossi. David Speciale a Bozzetto Notizie correlate David Speciale a Bozzetto: "Arte universale"Il David speciale al regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto: "Non è solo un omaggio a una carriera leggendaria, ma è il riconoscimento a un... David di Donatello 2026: premio speciale per Bruno BozzettoIl regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Che impresa, signor Rossi. David Speciale a Bozzetto; Alimenta l’Amore: David Speciale a Bruno Bozzetto; A Bozzetto il David di Donatello. L’animazione non è più il parente povero del cinema; Bruno Bozzetto, il David di Donatello Speciale è milanese: Un premio condiviso sulla strada della creatività. Che impresa, signor Rossi. David Speciale a BozzettoIl riconoscimento a un artigiano del disegno che ha saputo rendere l’animazione un linguaggio universale e colto, ... ilgiorno.it David Speciale al disegnatore Bruno Bozzetto, papà del Signor RossiRoma, 24 apr. (askanews) – Il disegnatore e animatore e regista Bruno Bozzetto, 88 anni, riceverà il David Speciale nel corso della 71esima edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sar ... askanews.it Il premio speciale del David di Donatello al bravissimo BRUNO BOZZETTO Ne siamo molto felici, se lo merita davvero, è uno straordinario artista e una grande anima! Ha dato tanto alla causa animalista ed è un vero genio! Siamo molto orgogliosi di avere il s - facebook.com facebook